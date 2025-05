Le PSG livre sa recette pour terrasser l’Inter Milan !

La tension monte inexorablement. Quelques minutes après le dernier entraînement, organisé ce vendredi dans l’enceinte de l’Allianz Arena, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Luis Enrique ont fait face aux journalistes présents à Munich. L’occasion d’une dernière prise de parole avant la grande finale de la Ligue des Champions, qui pourrait voir le club de la capitale soulever le trophée pour la première fois de son histoire. Dans la continuité de la sérénité affichée quelques instants plus tôt, les cadres du vestiaire parisien ont alors rappelé - avec calme et détermination - l’importance d’un tel rendez-vous.

La suite après cette publicité

Le PSG affiche son calme

«C’est beaucoup de fierté d’être ici en finale, on a beaucoup travaillé, ça n’a pas été facile en début de saison et on a su inverser la tendance, c’est exceptionnel, c’est que du plaisir car on ne sait pas si on sera encore là dans le futur, c’est beaucoup de joie mais on aborde ça avec beaucoup de sérieux», a ainsi rappelé Ousmane Dembélé en préambule avant de livrer, selon lui, l’un des principales clés de ce choc au sommet. «Les émotions, il va falloir les contrôler, on est excité par cette finale mais il faut aborder ça avec calme, avec sérieux, avec le sourire aussi car c’est un moment incroyable, mais contrôler les émotions sera une clé demain soir».

La suite après cette publicité

Conscient des qualités de l’Inter Milan - «une équipe qui se connaît par coeur, très physique, qui sait défendre, attaquer et faire le dos rond» - Ousmane Dembélé a finalement appelé à la vigilance. «Il ne faudra rien laisser passer parce qu’un petit moment de déconcentration, tu peux le payer cash, il faudra être sérieux jusqu’au bout». Une rigueur plus que jamais partagée par Marquinhos, capitaine des Rouge et Bleu. «On a tout vécu cette saison, les moments difficiles, les bons moments, les moments plus durs nous ont aussi renforcé pour cette finale donc nous sommes prêts, peu importe l’adversité. On a encore demain pour les derniers petits détails et ça nous permettra d’être à 100 %. On va s’appuyer sur nos forces quoi qu’il arrive», a commencé par indiquer le défenseur brésilien avant, lui aussi, de revenir sur la gestion des émotions.

Contrôler les émotions pour marquer l’histoire !

«Luis Enrique a travaillé l’aspect mental avec nous, en plus de la tactique et du physique, il nous aide à gérer les émotions et ce travail nous permet d’être là aujourd’hui. On a vu qu’on avait su renverser des situations et c’est aussi grâce à cette mentalité. Il nous a encore beaucoup parlé cette semaine, on veut maintenant gagner, on est prêts. C’est un contexte différent par rapport à la dernière finale (perdue face au Bayern Munich, ndlr), socialement aussi c’était différent, il n’y avait pas de public. Je sais ce qu’il faut faire pour bien préparer une finale, il n’y a pas beaucoup de secrets. Bien manger, bien dormir, se parler et jouer cette finale. Il ne faut pas se mettre trop de pression, le match est à 21h et voilà. Tout le monde est prêt, le coach nous a préparé, il n’y a plus grand-chose à faire, si ce n’est jouer pour aller chercher ce titre».

La suite après cette publicité

Pour conclure cette conférence de presse, Luis Enrique s’est enfin présenté et là encore les mots d’ordre demeuraient les mêmes : détermination, confiance et sérieux. «Je crois que nous sommes une équipe habituée à jouer des finales. Ce sont des situations que nous avons déjà vécues. L’aspect motivation et le mental sont deux choses présentes mais nous sommes habitués. Notre parcours a été très difficile avec des matches de très haut niveau dès le début. Mais c’est désormais une habitude pour nous. On a joué ici, face au Bayern. Nous sommes prêts, et nous n’allons montrer aucune peur. Je vis ce match avec beaucoup de tranquillité. J’ai plus de maturité et d’expérience par rapport à il y a dix ans. J’essaye de transmettre à l’équipe cette volonté de faire l’histoire. On peut faire quelque chose que personne n’a réussi à faire dans ce club. Nous allons tenter de réaliser une très belle finale et de gagner», a ainsi assuré l’architecte parisien. Rendez-vous ce samedi, 21h, pour transformer ce rêve en réalité.