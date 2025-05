LdC : deux champions du monde 98 derrière le PSG pour la finale

Si Zidane et Deschamps ont déjà affirmé publiquement leur soutien au PSG pour la finale de Ligue des Champions, deux autres champions du monde 98 leur ont emboîté le pas. Interrogés par L’Équipe ce vendredi, Christian Karembeu et Robert Pirès ont exprimé leur admiration pour le groupe dirigé par Luis Enrique, qu’ils verraient comme un beau vainqueur.

«Ce qui me plaît avec Paris, c’est comment ils jouent, ce qu’a construit Luis Enrique. Il a bâti un collectif et pas seulement des individualités», indique Pirès, qui pronostique une victoire 3-2 du PSG. Et d’ajouter : «j’aime regarder ce Paris Saint-Germain, un peu comme Barcelone ou Arsenal. On ne parle peut-être pas assez de l’attaque redoutable de l’Inter, mais, pour moi, Paris est supérieur, notamment au milieu. Maintenant, tu es dans une finale, tu ne sais pas comment tu vas gérer la pression et les émotions». Karembeu, se montre un poil plus confiant : «le PSG reste sur une belle dynamique. Ils ont presque tout cassé au niveau des résultats, du spectacle, du jeu, en étant efficaces. L’Inter a battu le Barça, c’est une référence, mais ils ont souffert. Ce sera ouvert. Mais, encore une fois, la dynamique parle pour Paris. Ils sont sur la bonne vague, donc il faut la tenir.»