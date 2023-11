Real Madrid : les mots forts de Florentino Pérez sur Jude Bellingham

Appelée à dominer le football européen pour une nouvelle décennie, la nouvelle génération florissante du Real Madrid est déjà incarnée par deux têtes d’affiche aujourd’hui : Vinicius Junior, arrivé au club en 2018, et Jude Bellingham, cet été. Si le Brésilien a déjà prouvé qu’il avait son rond de serviette à la table des meilleurs joueurs de la planète depuis plusieurs saisons, l’Anglais, lui, est en train de s’y inviter à son rythme. Exceptionnel depuis le début de la saison (14 matches, 13 buts, 3 passes décisives), le Golden Boy 2023 a d’ailleurs eu droit à des éloges de la part de son président Florentino Pérez ce samedi.

«Nous avons une équipe qui est le fruit d’une planification sportive élaborée depuis des années, a d’abord confié l’emblématique président madrilène lors d’une assemblée. Le mélange d’expérience et de jeunesse nous donne de l’enthousiasme et de l’espoir de réussir. Grâce à cela, nous avons intégré Bellingham qui, à seulement 20 ans, est déjà l’un des des meilleurs joueurs du monde. Il est un leader de l’équipe anglaise, et est appelé à marquer une époque et à devenir une légende du Real Madrid.»