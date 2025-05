Bordeaux ferme sa boutique pour faire des économies

Depuis sa descente administrative en National 2 pour redressement judiciaire, Bordeaux essaye toujours de réaliser des petites économies. Avec des finances dans le rouge, le club de Gérard Lopez espère bien remonter sportivement pour assainir ses comptes. Mais en attendant, il faut réduire les dépenses et ça, Gérard Lopez l’a très bien compris.

Selon les informations de Sud Ouest, Bordeaux a décidé de fermer sa boutique historique après plus de 25 ans d’existence. La vente du bail est en cours de finalisation et va rapporter plus de 330 000 euros au club. Un beau billet pour le club qui devrait très largement aider à la saison prochaine en N2.