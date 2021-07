Franck McCourt annonce ses ambitions pour l'OM

Cinquième du dernier classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a sauvé les meubles après un début d’année 2021 cauchemardesque. Et depuis, le club phocéen aborde la nouvelle saison en boulet de canon. Très actif sur le marché des transferts, le club présidé par Pablo Longoria impressionne. Alors que les prévisions annonçaient une nécessité de vendre pour renflouer ses caisses, l’OM a été capable d’attirer Gerson pour une vingtaine de millions d’euros.

Et ce n’est pas fini puisque Leonardo Balerdi a été définitivement recruté et que d’autres renforts sont arrivés (Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder) ou sont sur le point de le faire (Mattéo Guendouzi, Pau Lopez). Tout ça, c’est grâce à un Frank McCourt redevenu ambitieux pour son équipe. Après avoir réinjecté de l’argent dans les caisses marseillaises, l’Américain a profité de sa présence à l’assemblée générale de la Ligue pour afficher ses ambitions lors d’un entretien accordé à L’Équipe.

McCourt n'est toujours pas vendeur

« L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats ». Un message clair et net à destination de Jorge Sampaoli et ses hommes.

Pas surprenant non plus. McCourt a décidé de remettre la main à la poche pour renforcer significativement son OM, mais avec l’objectif de pérenniser une place sur le podium et profiter du nouveau format encore plus juteux de la coupe aux grandes oreilles. Pas inquiet non plus par les restrictions imposées par la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations), McCourt a enfin répété qu’il n’était pas sur le départ. « Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut. »