OM : Pablo Longoria refuse la hype autour de lui

S'il est bien un homme qui est aimé en ce moment, c'est bien le président Pablo Longoria. Il était d'ailleurs présent devant les médias en ce mercredi pour présenter l'une de ces cinq recrues, Mattéo Guendouzi. Alors qu'autour de lui c'est l'effervescence, l'Espagnol a totalement refusé de la jouer personnel et préfère louer le collectif.

« Le plus important, c'est les résultats à la fin de la saison. Nous sommes ici pour faire notre travail, un travail d'équipe, ce n'est pas quelque chose d'individuel. On travaille dur tous les jours pour avoir le meilleur effectif, mais je ne veux pas m'enflammer, nous sommes payés pour faire ce travail, et c'est en juin, à la fin de la saison, que nous jugerons notre travail », a-t-il expliqué, un brin gêné.