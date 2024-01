Newcastle va s’offrir Paulo Dybala, la Juventus veut relancer une star de l’Arabie saoudite

Les Magpies visent du low-cost

Dans les colonnes du Sun et du Corriere Della Sera ce samedi, on apprend que Newcastle aurait pris une décision étonnante pour la star argentine Paulo Dybala. En effet, le club anglais ne va pas pouvoir dépenser énormément cet hiver et va même devoir vendre dans les prochains mois pour rester dans les règles du fair-play financier de la Premier League. Les Magpies sont donc intéressés par le champion du Monde, car son prix est relativement bas. En effet, sa clause libératoire s’élèverait à seulement 12 millions d’euros pour les clubs étrangers. Une aubaine pour les Toons. Son salaire de presque 200 000 euros par semaine pourrait cependant poser un problème à Newcastle. Il va falloir vite se décider, car la Roma compte bien le prolonger pour faire disparaître cette clause.

Henderson à Turin

Le Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour sur le mercato de la Juve. Selon les informations de nos confrères transalpins, Max Allegri apprécie le profil d’Henderson et veut en faire sa recrue phare de l’hiver, lui qui veut absolument un milieu de terrain d’expérience en plus dans son effectif. Le joueur anglais, en a déjà marre de la Saudi Pro League, et ne serait pas contre un retour en Europe. Les Bianconeri se sont positionnés sur le dossier. En cas d’échec, le plan B de la Juve se nomme Samardzic. L’Udinese ne serait pas contre vendre son joueur pour 20 millions d’euros plus 5 de bonus.

Le nouveau Grimaldo

Ça bouge du côté de Benfica. En lisant A Bola ce matin, on apprend que les Lisboètes veulent à tout prix s’offrir le joueur qu’ils considèrent comme le nouveau Grimaldo : Álvaro Fernández. Ils se sont déjà mis d’accord sur les derniers détails du transfert avec Manchester United, ce sera un prêt avec option d’achat, non-obligatoire, de 6 millions d’euros. Le latéral gauche espagnol va donc quitter Grenade, où il était prêté, pour découvrir le Portugal. Il ne devrait pas participer au prochain match de Liga ce week-end pour passer sa visite médicale à Lisbonne.