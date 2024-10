Girondins de Bordeaux : nouvelles révélations accablantes sur Gérard Lopez !

Les nouvelles révélations faites par Mediapart risquent d’échauder un peu plus les supporters des Girondins de Bordeaux. Dans une enquête publiée, mercredi 2 octobre, le journal crée en 2008 livre de nouveaux éléments sur la gestion financière de Gérard Lopez, propriétaire de la formation girondine. Des informations accablant un peu plus l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois… En effet, ces nouveaux documents financiers montrant le désastre de la gestion du club bordelais font état des commissions juteuses, d’intérêts faramineux versés aux associés ou encore de dettes remises à plus tard.

La suite après cette publicité

« Par exemple, le 18 août 2021, à peine trois semaines après avoir racheté le club, Gérard Lopez signe, en tant que président des Girondins de Bordeaux, une convention de services dite de « conseils organisationnels, stratégiques et de management » engageant le club à payer un montant de 3,3 millions d’euros à la holding La Dynamie, contrôlée par Gérard Lopez, soit l’équivalent de… 7 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 du FCGB », détaillent, à ce titre, les journalistes Yann Philippin et Mathias Thépot. Mais ce n’est pas tout.

À lire

Bordeaux recrute un ailier d’Eredivisie

Une dette en forte hausse, une situation économique oppressante

Gérard Lopez - qui s’est vu accorder par le tribunal de commerce de la ville un nouveau délai pour relever le club – aurait également fait remonter 2,8 millions d’euros de commissions à sa société basée au Luxembourg, Jogo Bonito Group. Un point justifié par l’avocat de l’intéressé, précisant qu’il s’agissait de rémunérer « des services essentiels pour la gestion et la supervision globale des différentes entités, y compris le FCGB ». Alors que les Girondins de Bordeaux ont été rétrogradés de la Ligue 1 à la Ligue 2 à la fin de saison 2021-2022 avant de chuter de la deuxième à la quatrième division en fin de saison dernière, la situation devient, aujourd’hui, irrespirable.

La suite après cette publicité

En effet, si le dirigeant bordelais aurait dernièrement apporté de nouvelles garanties financières pour éviter la liquidation du FCGB, la dette du club n’a cessé d’augmenter, conséquence directe des nombreux prêts opérés par le principal concerné depuis le rachat en juillet 2021. Parmi eux, les 20 millions d’euros avancés par l’ancien actionnaire des Girondins de Bordeaux, King Street et Fortress. Des prêts avec intérêts qui n’ont finalement fait que précipiter l’endettement et la chute du club au cours des derniers mois. Déjà ciblé pour des montages financiers dans des paradis fiscaux en 2017, Gérard Lopez se retrouve, une fois de plus, au cœur de la polémique…