Andriy Shevchenko n'est plus le sélectionneur de l'Ukraine

Sélectionneur de l'Ukraine depuis 2016, l'ancienne gloire locale Andriy Shevchenko (44 ans) arrivait en fin de contrat cet été. Auteur d'un excellent travail de fond où il a relancé la Zbirna et fait éclore de nombreux jeunes, l'ancien buteur du Dynamo Kiev, de l'AC Milan et de Chelsea a porté l'Ukraine jusqu'en quart de finale du dernier Euro. Une véritable fierté personnelle pour l'étendard de tout un pays qui avait déjà porté son équipe en quart de finale de la Coupe du monde 2006. Dans un long communiqué, il est revenu sur sa fin d'aventure sur le banc ukrainien.

«Aujourd'hui, mon contrat avec l'Association ukrainienne de football est arrivé à son terme. J'ai passé cinq ans avec l'équipe nationale. C'est un travail acharné qui a prouvé que nous sommes capables de jouer un football moderne. Je suis reconnaissant envers le président et le comité exécutif de l'UAF pour l'opportunité de travailler avec l'équipe nationale ukrainienne. Je remercie chaque joueur, chaque personne qui a aidé et qui s'est impliquée dans l'équipe. Un grand merci à tous les fans pour leur soutien et leurs critiques. Ensemble, nous avons réussi à montrer que notre football peut être compétitif, productif et passionnant. Avec foi en l'Ukraine» a-t-il lâché. Désormais libre, il peut s'engager où il le souhaite. Le tout, avec un œil attentif sur ce qui se passe du côté de l'AC Milan.