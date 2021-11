Ligue 1 : les tops du mercato (2/2)

Przemyslaw Frankowski (Lens)

Avec quatre réalisations et trois passes décisives en treize apparitions en Ligue 1, Przemyslaw Frankowski est déjà une superbe réussite pour le RC Lens. Le Polonais, arrivé cet été dans un certain anonymat en provenance du Chigago Fire en Major League Soccer, régale où que Franck Haise l'utilise, à gauche comme à droite. «Quand on échange avec "Franckie" en anglais, on découvre un joueur qui est ouvert et souriant, qui est aussi intelligent que technique. Cela aide à s’acclimater rapidement et c’est son cas. Puis, quand il y a la réussite dans les aspects décisifs de son jeu, c’est encore mieux», apprécie le coach des Sang-et-Or au sujet de son droitier.

Mattéo Guendouzi (22 ans, Olympique de Marseille)

L'Orange Vélodrome s'est peut-être trouvé un nouveau chouchou. Depuis le début de la saison, les supporters de l'Olympique de Marseille se régalent devant les prestations de Mattéo Guendouzi. Infatigable à la récupération, intelligent dans l'utilisation du ballon (90,39% de passes réussies), le milieu de terrain, arrivé cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance d'Arsenal, s'est rapidement imposé comme un cadre de l'équipe de Jorge Sampaoli. Parfois caractériel et fougueux, il parvient à canaliser son énergie pour être utile aux siens et, surtout, efficace. Il compte déjà 2 réalisations et 2 passes décisives en 13 apparitions en Ligue 1. Même Didier Deschamps est sous le charme, l'ayant notamment convoqué lors du dernier Final Four de Ligue des Nations remporté par l'équipe de France.

Batista Mendy (19 ans, SCO Angers)

Barré au FC Nantes, où il n'avait eu droit qu'à deux petites apparitions en Ligue 1, Batista Mendy n'a pas mis bien longtemps à se mettre Angers dans la poche. Le milieu de terrain, arrivé libre au SCO, compte déjà 11 titularisations sous les ordres de Gérald Baticle. Aligné dans l'entrejeu, il excelle à la récupération du ballon (16 tacles réussis, 13 interceptions, 48 ballons récupérés) et à la relance (87,13% de passes réussies). «Il s’est très bien intégré, a fait une bonne préparation, a vite assimilé nos principes de jeu»​, a récemment apprécié l'entraîneur angevin, qui l'aligne le plus souvent aux côtés de Thomas Mangani. Admirateur déclaré de Yaya Touré et Paul Pogba, il n'a peut-être pas fini de surprendre.

Pablo Rosario (24 ans, OGC Nice)

Il était le moins connu des protégés de Mino Raiola à débarquer sur la Côte d'Azur. Et pourtant, Pablo Rosario s'est immédiatement imposé dans le système de Christophe Galtier alors que l'on attend plus de Calvin Stengs ou Justin Kluivert. Le milieu de terrain aux 101 apparitions en Eredivisie sous le maillot du PSV Eindhoven équilibre, le plus souvent aux côtés de Mario Lemina, le jeu d'Aiglons séduisants en cette première partie de saison. Apparu à 13 reprises (10 titularisations), l'international néerlandais (1 cape) n'a certes pas marqué ou délivré de passes décisives, mais son influence mérite d'être soulignée. Sa qualité de passes (86,95% de réussite) contribue notamment grandement à fluidifier le jeu des Azuréens.

Gaëtan Laborde (27 ans, Stade Rennais)

Le Stade Rennais savait, en misant sur Gaëtan Laborde, qu'il recrutait l'un des buteurs les plus réguliers de Ligue 1. Mais les Bretons ne s'attendaient peut-être pas à ce que ce dernier se montre si efficace aussi rapidement. Pour ses 9 premières apparitions en championnat, le natif de Mont-de-Marsan s'est montré clinique en inscrivant 5 réalisations, scorant notamment lors des victoires contre le Paris SG (2-0) et l'Olympique Lyonnais (4-1). De quoi rentabiliser les 15 M€ investis cet été pour le plus grand bonheur d'un Bruno Genesio totalement conquis. «On l’a fait venir en partie parce qu’il est buteur, il marque beaucoup en Ligue 1. Mais c’est aussi un état d’esprit de gagneur, et c’est un des leaders dans ce domaine-là. Il apporte beaucoup en marquant, mais aussi dans ce domaine», a confié ce dernier. Pourvu que ça dure.

Ligue 1 : les tops du mercato estival (1/2)