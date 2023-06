Le FC Barcelone a déjà fait signer sa première recrue de l’été

La suite après cette publicité

Du côté du FC Barcelone, on parle surtout de Lionel Messi. Ou du moins, c’est pratiquement lui seul qui fait la une des médias locaux. Joan Laporta et ses hommes veulent tout faire pour rapatrier l’Argentin, et négocient un plan de viabilité avec la Liga pour parvenir à enregistrer un éventuel contrat de l’Argentin pour la saison à venir. Mais, forcément, le club catalan a d’autres postes qu’il doit renforcer.

Depuis un moment déjà, les médias catalans évoquent un intérêt prononcé pour Íñigo Martínez, le défenseur de l’Athletic. Libre de tout contrat dans quelques semaines, l’international espagnol est une recrue très intéressante aux yeux de Xavi, de par son prix (0 €), son expérience en Liga, son jeu balle au pied et sa facilité à s’imposer dans le jeu aérien, entre autres. C’est le coach qui insistait auprès de sa direction pour qu’elle fasse venir l’ancien de la Real Sociedad.

À lire

Barça : réunion en cours entre le père de Messi et Joan Laporta !

C’est signé, mais…

Et comme l’indique Marca, c’est déjà bouclé. Le joueur a signé son contrat avec le FC Barcelone. Il a paraphé un bail de deux ans avec le champion d’Espagne, et sera donc là à la reprise de l’entraînement. Il faut cependant encore valider le plan de viabilité auprès de la Liga, et une fois que ça sera fait, sa signature sera rendue officielle.

La suite après cette publicité

Dans le cas où la Liga venait à dire non au Barça, le contrat serait annulé et devrait même être compensé financièrement. Le club catalan se dit tout de même optimiste et espère qu’un accord avec le championnat puisse être trouvé dès cette semaine. L’arrivée de Martinez serait donc immédiatement officialisée. De quoi renforcer une défense qui a plutôt brillé cette saison, et une belle alternative à Ronald Araujo et Andreas Christensen, les deux titulaires de la charnière centrale blaugrana…