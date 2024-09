Ligue des Champions : Deniz Undav, le nouvel homme fort de Stuttgart

C’est l’homme en forme de ce début de saison de Stuttgart. Deniz Undav a, en effet, de quoi donner le sourire aux supporters des Blancs et Rouges. Meilleur buteur du club cette saison, à égalité le Bosnien Ermedin Demirovic, Undav est devenu l’une des pièces maîtresses du onze de Sebastian Hoeness. Prêté par Brighton la saison passée, l’attaquant avait réalisé une année bluffante à Stuttgart, aux côtés de Serhou Guirassy. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en trente matchs de Bundesliga, le joueur de 28 ans avait même convaincu Julian Nagelsmann de le convier à l’Euro cet été.

En août, le club allemand avait finalement décidé de sortir le chéquier pour s’octroyer les services définitifs du buteur. Une somme avoisinant les 30 millions a ainsi été évoquée, ce qui en fait l’un des plus gros transferts de l’histoire du club. Deniz Undav a, pour l’instant, su montrer qu’il était à la hauteur de son transfert et des attentes. Auteur d’un début d’exercice en fanfare, il a déjà été l’auteur de 6 buts en seulement huit matchs (toute compétition confondue), ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus prolifiques de Bundesliga. Le néo-international allemand (4 sélections, 1 but) aura, également, été le grand artisan du carton de son équipe face au Borussia Dortmund (5-1). Qualifié de «match référence», la rencontre qui a opposé Stuttgart au dernier finaliste de la Ligue des Champions, lui aura permis de détailler l’étendu de ses qualités, à la fois de finitions, mais aussi dans le cœur du jeu.

L’Europe pour confirmer

Même dans les moments plus difficiles de son équipe, l’attaquant a su se montrer présent. Ce fut par exemple le cas, samedi 28 septembre dernier, face à Wolfsbourg. Alors que la formation de Sebastian Hoeness était dans le dur, mené 2 buts à 1 et réduit à dix après l’expulsion de Atakan Karazor à la 63 minute de jeu, Undav a su relever la barre. En toute fin de rencontre, le joueur a permis à son club de recoller in extremis au score avec une belle frappe dans la droite du but. Grâce à ce match nul, son club poursuit donc sa série de matchs sans défaite en Championnat.

De son côté, la presse allemande ne tarit pas d’éloges envers lui. «Deniz ici, Undav là, Deniz Undav partout», commente sobrement le magazine sportif Kicker. «Pendant des matchs entiers, les supporters scandent à chaque occasion, aussi petite soit-elle, son nom. Presque sans interruption. Ses efforts, même sans but, sont toujours significatifs» ajoute le média. «Undav n’est pas prêt de se débarrasser de son sourire malicieux, qui l’a gagné après sa double première : première apparition internationale et son premier but avec la Mannschaft, en Ligue des Nations en septembre. Sa bonne forme devra aussi servir à son club tout au long de l’année, notamment en coupe d’Europe» ajoute de son côté le quotidien régional Stuttgarter Nachrichten. Avant d’affronter le Sparta Prague mardi, pour la deuxième journée de Ligue des Champions, le joueur semble aujourd’hui déjà avoir fait le plein de confiance. La MHP Arena est déjà impatiente d’accueillir son nouveau roi, qui espère bien continuer sur cette belle lancée.