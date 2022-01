L2 : QRM-Amiens reporté

La Covid-19 touche encore la Ligue 2. La Ligue de Football Professionnel vient d'annoncer le report de la rencontre prévue ce samedi entre Quevilly Rouen Métropole et Amiens, à 19h.

«Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs de Quevilly Rouen testés positifs et absents de manière certaine pour le match contre le Amiens SC, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match Quevilly Rouen / Amiens SC, comptant pour la 21ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 15 janvier 2022 à 19h. La nouvelle date et l'horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement», peut-on lire sur le communiqué officiel.