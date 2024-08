Le PSG réactive la piste Rayan Cherki

À un an de la fin de son contrat du côté de l’Olympique Lyonnais et à moins d’un mois de la fin du mercato estival, Rayan Cherki n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Pourtant, le milieu offensif de 20 ans ne cesse d’agiter les rumeurs quant à son avenir. Ces dernières semaines, nous vous informions, à ce titre, que la Bundesliga faisait les yeux doux au natif de Lyon. Dans cette optique, le Borussia Dortmund a, longtemps, été annoncé comme le grand favori à sa venue alors que le RB Leipzig a également décidé de rentrer dans la danse.

La suite après cette publicité

Deux prétendants venant s’ajouter à une lutte acharnée à laquelle le PSG n’a jamais été indifférent. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs que le club de la capitale était tout proche de s’offrir le crack rhodanien. Emballé par le projet parisien et déterminé à l’idée de s’offrir un nouveau challenge excitant, le médaillé d’argent avec les Bleuets aux Jeux olympiques était même attendu pour passer la traditionnelle visite médicale.

À lire

L’échange improbable entre Randal Kolo Muani et un supporter du PSG

Une issue qui a, finalement, progressivement pris du plomb dans l’aile mais qui n’a pas totalement mis fin au feuilleton. Loin s’en faut. Selon nos dernières informations, les champions de France en titre ont réactivé ces dernières heures la piste menant à Rayan Cherki, et ce malgré l’arrivée prochaine de Désiré Doué. Déterminé à l’idée de s’offrir un créateur supplémentaire, Luis Enrique a, dans cette optique, validé le profil du talent d’1m80.

La suite après cette publicité

Capable d’évoluer dans différentes positions sur le front de l’attaque et apprécié pour cette polyvalence, l’international espoir tricolore répond par ailleurs à une autre ambition du mercato parisien : recruter des joueurs français. Dès lors, les Rouge et Bleu ont bien l’intention de jouer leur carte à fond pour enrôler celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 du côté de l’OL. Reste désormais à savoir si, cette fois-ci, l’opération ira bel et bien au bout. Un dossier dans lequel Nasser al-Khelaïfi aura, quoi qu’il en soit, le dernier mot…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Un 1er but de Gonçalo Ramos face au Havre peut vous rapporter jusqu’à 465€.