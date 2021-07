Bayern Munich : la tuile pour Alphonso Davies

L'Euro et la Copa America se sont achevés sur des victoires de l'Italie et de l'Argentine. Actuellement et jusqu'au 1er août se tient la Gold Cup en Amérique du Nord et centrale. Dans le groupe B, le Canada a déroulé en s'imposant 4-1 contre la Martinique. Titulaire, Alphonso Davies (20 ans) a été obligé de sortir sur blessure.

Le latéral gauche a subi une déchirure ligamentaire à la cheville gauche. De retour à Munich, Alphonso Davies voit sa participation à la Gold Cup prendre fin rapidement. Il ne sera pas opéré et débutera tranquillement sa récupération et subira un traitement un conservateur comme l'a communiqué le club bavarois.