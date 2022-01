Mercato FC Barcelone : la surprenante piste Oscar !

Peu à peu, le FC Barcelone avance sur le mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres, les Catalans ont mené à bien quelques opérations - le départ de Coutinho et la "prolongation" d'Umtiti - qui vont permettre d'inscrire le désormais ex-Citizen. Et ce n'est pas tout, puisque Joan Laporta et Mateu Alemany comptent bien offrir de nouveaux joueurs à Xavi.

La suite après cette publicité

Si les Catalans comptaient bien offrir un attaquant de pointe au tacticien, la piste Alvaro Morata semble s'être paralysée. Du moins, jusqu'à ce que la Juve lui trouve un remplaçant. Tout comme celle menant à Edinson Cavani, qui devrait rester du côté d'Old Trafford jusqu'à la fin de la saison. Et maintenant, TNT Sports Brasil dévoile une petite bombe...

Un ancien de Chelsea

Selon le média brésilien, le FC Barcelone s'est positionné sur Oscar, l'ancien de Chelsea qui évolue actuellement à Shanghai en Chine. L'international brésilien viendrait remplacer son compatriote Philippe Coutinho, mais l'opération n'est pas évidente, puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2024. Et dans sa situation actuelle, le Barça ne pourrait que le recruter dans le cadre d'une opération pratiquement gratuite.

L'expérience du joueur de 30 ans est considérée comme un très bon atout par les dirigeants barcelonais, lui qui est déjà présent en Chine depuis cinq ans. Des contacts ont été pris par le Barça ces derniers jours, et on devrait en savoir plus d'ici à la fin de la semaine. Une piste low-cost qui fera sûrement débat en Catalogne...