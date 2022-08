PSG | Streaming : comment regarder la Ligue des Champions en direct

Chaque année, quand le mois de septembre arrive, on pense bien évidemment à la rentrée, mais aussi à la Ligue des Champions. La plus prestigieuse des compétitions européennes est de retour, avec sa magie, sa petite musique et ses affiches incroyables entre les meilleures équipes du continent. Pour cette 68e édition de la C1 version 2022-23, il ne manque quasiment personne hormis peut-être Manchester United. Du Real Madrid de Karim Benzema, au Manchester City de Erling Haland en passant par le FC Barcelone de Robert Lewandowski, le Bayern Munich de Sadio Mané, l'OM d'Alexis Sanchez, le Chelsea de N'golo Kanté, la Juventus de Paul Pogba ou encore le l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, tout le monde est là, y compris les stars du PSG.

Et Paris sera encore l'immense favori de la compétition, avec un trio Messi, Neymar Mbappé enfin au niveau et avec un Christophe Galtier qui arrive enfin à tirer le meilleur des stars parisiennes. Que ce soit au Parc des Princes ou dans les plus grosses enceintes européennes, tout le monde va vouloir regarder les matches de la MNM qui vont affronter en phase de poules la Juventus, le Benfica et le Maccabi Haïfa.

Et si vous aviez pris l'habitude de regarder les matches sur plusieurs chaînes, rassurez-vous, désormais les plus grandes affiches européennes dont celle du PSG fait son retour sur les canaux habituels, à savoir sur les chaines de Canalplus qui vont diffuser l'intégralité des matches du PSG en LdC. Pour suivre la compétition, il faudra donc suivre les rencontres du Paris Saint Germain sur CANAL+ FOOT ou CANAL+ les mardi soir ou mercredi soir. Spectacle garanti avec la pléiade de stars dont le président n'est autre que Nasser Al-Khelaifi, bien épaulé il est vrai désormais par Luis Campos et Antero Henrique.

Regarder les matches de foot de Ligue des Champions du PSG en streaming

Si vous n'avez pas Canal+ en passant par le satellite, la TNT via décodeur TV CANAL+, vous ne pourrez profiter de cette compétition européenne qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT (hors offre du fournisseur d'accès à l'internet; en anglais over-the-top service ou OTT) de Canal+ (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder cette Champions League qui s'annonce déjà mythique. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

L’abonnement avec ou sans engagement CANAL+ SPORT qui inclut beIN SPORTS vous permettra de regarder 100% de la Champions League. Il sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès à tout Canal + (incluant les séries, le cinéma, le Top 14, la Moto GP et même la Formule 1). Le football sera bien également à la fête, que ce soit la Ligue 1 (dont notamment TFC-PSG mercredi 31/8 à 21h et Nantes-PSG samedi 3/9 à 21h à retrouver avec Canal+), la Premier League ou la LdC. Comme cela, vous pourrez regarder 100 % de la C1 avec notamment les plus belles affiches de la phase de poules dont Barça-Bayern, AC Milan-Chelsea, OM-Tottenham, et Liverpool-Naples.

Comment regarder le streaming du PSG en C1 en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Androïd TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer les matches de Paris directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette Ligue des Champions 2022-23, installé tranquillement dans votre salon, assis sur votre canapé, ou n'importe où pour peu que vous ayez un bon Wi-fi ou une connexion 5G efficace.

