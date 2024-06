EdF : Kylian Mbappé veut gagner l’Euro pour Didier Deschamps

Vice-championne du monde au Qatar, l’équipe de France entamera l’Euro 2024, ce lundi face à l’Autriche. Avant cela, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s’est confié pour Ouest France. L’occasion pour le nouveau joueur du Real Madrid d’afficher ses ambitions mais également d’adresser des mots forts à son sélectionneur, Didier Deschamps. «On parlait de légendes avec Antoine (Griezmann) et Oliv’ (Giroud). Là, on est face à “Super Légende”. Il a marqué l’équipe de France en tant que joueur, puis entraîneur. Ce n’est plus le même coach que lorsque je suis arrivé. Il a su évoluer, tout en gardant son exigence et ses principes, car, à mes yeux, tout entraîneur mourra avec ses principes, c’est la base de ce métier. Le coach apporte toujours autant d’importance à son groupe. Il sait comment faire pour aller gagner, mais j’ai le sentiment qu’il s’est un peu assoupli. Peut-être que c’est l’âge, ou que c’est le groupe qui est plus jeune. Il s’est adapté à cette nouvelle génération».

Dans la foulée, l’international tricolore (79 sélections, 47 buts) a d’ailleurs confié qu’il ferait tout pour remporter cet Euro et ainsi garnir, un peu plus, le palmarès déjà XXL de l’ancien coach monégasque. « Quoi qu’il se passe, il a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été, puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Peu importe l’avenir, je lui adresse mes félicitations. Chapeau, coach, pour tout ce que vous avez accompli ». Des propos élogieux qui ne devraient pas laisser insensible le principal concerné…