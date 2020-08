Le FC Barcelone veut résilier le contrat de Luis Suarez

C'est la tendance à Barcelone en ce moment : Luis Suarez devrait quitter le Camp Nou cet été, puisque l'écurie catalane ne compte plus sur lui. Avec Ronald Koeman à la tête de ce nouveau projet, la direction de Josep Maria Bartomeu veut complètement nettoyer son vestiaire en se séparant de cadres vieillissants et autres indésirables. El Pistolero fait donc partie de cette liste, lui qui est le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif et qui semble être sur la pente descendante d'un point de vue sportif.

Une information encore confirmée par la sérieuse radio catalane RAC1 ce lundi. Le tacticien néerlandais, arrivé il y a quelques jours, aurait ainsi fait savoir au Pistolero qu'il n'est pas dans ses plans pour la saison à venir lors d'un appel téléphonique réalisé ce matin. Mais surtout, le média explique qu'il n'y aura a priori pas de transfert... puisque le Barça veut tout simplement résilier son contrat qui expire dans un an (avec une année optionnelle) !

Réunion décisive dans les prochaines heures

Un accord va ainsi devoir être trouvé avec l'Uruguayen, mais les Catalans sont donc prêts à s'asseoir sur une indemnité de transfert. Une réunion aura lieu dans les prochaines heures avec les avocats du buteur, qui n'était, jusqu'ici, pas officiellement au courant des intentions de son club à son égard.

Un départ du joueur de 33 ans libérerait de l'espace dans la masse salariale colossale du club, lui qui touche environ 15 millions d'euros annuels. Aux dernières nouvelles, l'Ajax souhaitait le rapatrier. Toujours est-il que maintenant, le FC Barcelone va devoir lui trouver un remplaçant, et nul doute que le feuilleton Lautaro Martinez va revenir sur le devant de la scène...