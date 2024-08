Luis Enrique réagit au tirage de la Ligue des Champions

Luis Enrique n’a pas l’air convaincu par le nouveau format de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien espagnol s’est exprimé concernant cette édition de la Coupe aux grandes oreilles 2024/25, notamment vis-à-vis du tirage au sort. «Ma sensation avec le tirage, c’est que c’est une nouvelle compétition, un nouveau format, statistiquement, on a été les moins favorisés, mais je ne peux pas juger cette compétition parce que je ne sais pas de combien de points nous auront besoin pour être dans les huit premiers. On verra si ce changement est attractif ou… Je ne peux pas juger, tout est nouveau. Nous avons été les moins chanceux. Ajouter deux matchs de plus en Ligue des champions, je ne peux pas encore l’analyser. Mais il faudra beaucoup de points.»

Le Paris Saint-Germain n’a pas été très chanceux lors du tirage et a hérité de plusieurs rencontres compliquées. Manchester City, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid et Arsenal seront au programme pour le club francilien. Les hommes de Luis Enrique hériteront également de Gérone, Salzbourg, du PSV Eindhoven et Stuttgart pour conclure leur phase de ligue, nouveauté de ce format 2.0 de la Coupe aux grandes oreilles. Le défi s’annonce de taille pour les Parisiens.

