Pepe met fin à sa carrière

Terminer sa carrière au sommet et à 41 ans, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est pourtant ce qu’a réalisé le défenseur central Pepe (41 ans) qui a été quart de finaliste de l’Euro 2024. Laissé libre par le FC Porto, l’ancien du Real Madrid et de Besiktas n’a pas voulu redémarrer une nouvelle saison et a arrêté sa carrière.

La suite après cette publicité

Vainqueur des Ligues des Champions 2014, 2016 et 2017, Pepe a aussi remporté 3 fois la Liga et 4 fois le championnat du Portugal. Avec la sélection portugaise, il compte 141 capes pour 8 buts et a su remporter l’Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019.