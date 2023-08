Saudi Pro League : Karim Benzema et Al-Ittihad se baladent sur la pelouse d’Al-Riyadh

La suite après cette publicité

La Saudi Pro League se poursuivait ce jeudi soir, et ce après la victoire d’Al-Wehda de l’ancien Caennais Fayçal Fajr, buteur puis passeur face à Al Taee (3-0). Quatre rencontres étaient au programme pour le compte de la troisième journée du championnat, avec Al-Ittihad, tenant du titre de cette SPL et vainqueur de ses deux premiers matches, en déplacement sur la pelouse d’Al-Riyadh, invaincu pour le moment avec un succès et un match nul. Concernant les équipes alignées au coup d’envoi, Nuno Espirito Santo proposait son équipe type avec Karim Benzema, N’Golo Kanté, Abderrazak Hamed-Allah ou encore Fabinho. De son côté, Yannick Ferrera faisait confiance à ses recrues estivales, telles que Juanmi, Birama Toure ou encore Didier Ndong.

Rapidement dans cette rencontre, les champions d’Arabie saoudite en titre montraient leur ascendant face à leur adversaire du soir, en mettant le pied sur le ballon et en gérant le tempo du premier acte, durant lequel ils trouvaient le chemin des filets après le premier quart d’heure de jeu. Servi par l’expérimenté Romarinho, Karim Benzema trompait Martin Campana d’une frappe à l’intérieur de la surface de réparation (1-0, 17e) pour concrétiser la domination des siens. Le Ballon d’or 2022 inscrivait alors son premier but en Saudi Pro League, après 3 réalisations et 1 passe décisive en Coupe arabe des clubs champions. Et s’il pouvait s’offrir un doublé, le Français laissait le penalty à Hamed-Allah, qui doublait la mise à 11 mètres (25e).

L’écart de niveau était trop grand

Durant les dix minutes de temps additionnel, l’attaquant international marocain se voyait refuser le troisième but du Club du Peuple (45+6e), avant de s’offrir un superbe but juste avant le retour aux vestiaires. A la suite d’un bon travail à droite entre Kanté et Madallah Al Olayan, le latéral droit saoudien distillait un bon centre dans la zone de vérité, dans laquelle le Lion de l’Atlas crucifiait le portier adverse d’une belle reprise acrobatique (3-0, 45+10e), pour son 4e but en 3 journées de championnat. Les visiteurs géraient ensuite la seconde période face au club de la capitale, qui tentait malgré tout de revenir au score mais la différence de niveau se faisait sentir. Sur une belle contre-attaque, Benzema et Romarinho étaient mis en échec par un Campana vigilant (60e).

Pour faire tourner son équipe, l’entraîneur portugais faisait notamment entrer son compatriote Jota, annoncé sur le départ en raison des limites imposées par le règlement de la SPL, en plus de l’insatisfaction de ses supporters. Sur sa seule grosse occasion, l’ancien du Celtic était finalement signalé hors-jeu sur une frappe captée par le portier adverse. Les hommes en rouge avaient l’occasion de sauver l’honneur sur penalty, mais Saleh Al Abbas se heurtait au gardien brésilien Marcelo Grohe (89e). Il fallait attendre la quatrième minute du temps additionnel pour voir Karim Benzema se muer en passeur décisif, bien lancé sur le couloir gauche avant de servir en retrait Saleh Al Amri (4-0, 90+4e). Carton plein pour les Jaune-et-Noir (4-0), leaders au classement avec une défense toujours inviolée (9 buts marqués, 0 but encaissé).