Arabie saoudite : le club de Karim Benzema et N’Golo Kanté en pleine tourmente !

Véritable Eldorado de l’été au sein de la planète football, l’Arabie saoudite a su parfaitement faire parler d’elle. Al-Ahil a rapatrié notamment Edouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelone), Roberto Firmino (Liverpool) ou encore Riyad Mahrez (Manchester City), Al-Hilal s’est offert Neymar (PSG), Malcom (Zenit), Kalidou Koulibaly (Chelsea) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Al-Nassr a misé sur Marcelo Brozovic (Inter Milan), Seko Fofana (Lens) et Sadio Mané (Bayern Munich). Champion en titre, Al-Ittihad n’est pas en reste puisque Karim Benzema (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), N’Golo Kanté (Chelsea) ou encore Jota (Celtic) sont arrivés. Mais justement, ce dernier pourrait rapidement plier bagage.

Jota sur le départ après seulement un mois

Brillant au Celtic pendant plusieurs saisons, Jota, 24 ans, a décidé de relever le challenge saoudien cet été. L’ailier portugais, qui était pour beaucoup le meilleur joueur du championnat écossais, s’est ainsi engagé avec Al-Ittihad contre 30 millions d’euros. Mais après 6 rencontres sous ses nouvelles couleurs toutes compétitions confondues, n’inscrivant aucun but et ne délivrant aucune passe décisive, Jota serait déjà sur le départ. C’est ce qu’ont affirmé plusieurs médias locaux dimanche. L’international portugais va ainsi être mis à la porte par son club dans les jours à venir. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que les supporters du club ne seraient pas totalement satisfaits de son transfert.

Son adaptation au sein du club ne serait également pas en train de se passer de la meilleure des manières. Et surtout, il occupe une place de joueur international qui pourrait être offerte à un joueur de calibre supérieur. Le club serait donc en passe de se séparer de lui pour recruter une autre star, et les médias locaux évoquent le nom de Mohamed Salah comme principale priorité d’Al-Ittihad. Reste maintenant à savoir comment le club règlera son départ. Résiliation de contrat ? Prêt ? Transfert ? Ces dernières semaines, il était par exemple question d’un prêt du côté d’Al-Shabab, autre écurie du championnat saoudien.

Le club fait face à de graves problèmes internes

Le dossier Jota n’est néanmoins pas le seul problème qui va occuper Al-Ittihad durant les prochains jours, bien au contraire. Le club de Djeddah ferait déjà face à une crise en interne et le vestiaire serait proche de la rupture comme le rapporte notamment Marca. Les raisons ? Une politique de transfert qui ne plait pas au groupe avec le départ de certains cadres pour faciliter l’arrivée de nouvelles stars. Déjà leader du championnat avec deux victoires, Al-Ittihad est pourtant dans une bonne dynamique sportive, mais la direction du club a une vision bien différente que son vestiaire. Ce qui a commencé à mettre le feu aux poudres et la volonté d’Al-Ittihad de recruter le gardien numéro 1 de l’Arabie saoudite Mohammed Al-Owais qui évolue à Al-Hilal.

Ce dernier remplacerait le Brésilien Grohe qui est très apprécié au sein de l’équipe, mais aussi par son coach Nuno Espirito Santo. De plus, les stars de l’équipe qui étaient déjà présentes au club avant le dernier mercato estival sont poussées vers la sortie malgré de bonnes performances. C’est le cas notamment de Coronado, Ahmed Hegazy et Romarinho. Vedette du club lors du précédent exercice, ce dernier aurait même devancé sa direction en demandant de partir. Touché au genou et encore sous contrat jusqu’en 2026, Ahmed Hegazy exige lui le paiement intégral de ce qu’il reste sur son bail pour partir. Cela arrive alors que son club recherche un autre défenseur central. Le meilleur buteur de la saison dernière, le Marocain Abderrazak Hamdallah pourrait aussi payer cette situation suite notamment au recrutement de Karim Benzema. Le changement d’ère du championnat saoudien se fait clairement sous de hautes tensions…