Ligue 2 : Caen s'offre Toulouse et crée la sensation

Première défaite de la saison pour le Téfécé. Après neuf matches sans défaites, Toulouse s'est incliné sur sa pelouse contre Caen dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2. Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre six points d'avance sur Sochaux, deuxième de L2, les hommes de Philippe Montanier ont rapidement concédé l'ouverture du score par Wadja (1-0, 8e). Mais en moins de cinq minutes, les Toulousains reprenaient l'avantage grâce à un doublé de van den Boomen. D'abord sur penalty, puis sur un joli coup-franc enroulé depuis la gauche du but de Riou (2-1, 14e, 17e).

Mais avant la mi-temps, les Caennais revenaient au score grâce à un but contre son camp de Diakité, qui a taclé dans son propre but au second poteau (2-2, 39e). Avant de réaliser un hold-up grâce à Deminguet, bien servi en retrait, pour permettre au SM Caen de reprendre les devants (3-2, 45e+1). Après une belle première période, le rythme a baissé dans le second acte et Toulouse n'aura pas réussi à égaliser. Malgré ce premier revers, Toulouse reste leader avant d'aller à Amiens. La suite pour le SM Caen ? La réception de Valenciennes afin de confirmer ce succès.

Le classement de Ligue 2