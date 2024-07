Wilfred Ndidi va prolonger avec Leicester

Wilfred Ndidi avait tout de la bonne affaire pour l’OM, l’OL et l’AS Monaco. En fin de contrat avec Leicester, le milieu international nigérian de 27 ans était enclin à découvrir un nouvel environnement et ouvrait largement la porte à la Ligue 1.

Malgré des discussions avec les clubs mentionnés plus haut, l’homme aux 57 sélections avec les Super Eagles ne devrait pas traverser la Manche cet été et pour cause. Selon nos informations, Ndidi a trouvé un accord avec les Foxes pour une prolongation de contrat. Une bonne nouvelle pour Leicester qui va pouvoir compter cette saison sur un joueur qui évolue depuis 7 ans et demi dans l’ancien club de Riyad Mahrez et de N’Golo Kanté.