Leicester : ça s’agite en Ligue 1 pour Wilfred Ndidi

Le marché des joueurs libres est particulièrement agité. Ils sont nombreux à se retrouver dans ce cas cet été, et cela profite aux clubs intéressés. C’est le cas de Wilfred Ndidi, pilier de la sélection nigériane, qui avait d’ailleurs beaucoup manqué aux Super Eagles durant la dernière CAN. Arrivé à Leicester en janvier 2017, lors de la saison suivant le titre de champion d’Angleterre, le milieu de terrain est désormais âgé de 27 ans et dispose toujours d’une belle cote sur le marché.

Il y a quelques jours, nous vous révélions l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le joueur. Mais l’OL a beaucoup de dossiers à gérer en même temps, de Lacazette à Cherki en passant par les divers prêts à boucler. Et la concurrence s’aiguise de plus en plus. Le Real Betis en Espagne, Everton en Angleterre, et même Leicester qui pourrait finalement prolonger son contrat, suite à sa promotion en Premier League. Une offre de prolongation a même été formulée.

L’OM est à l’affût

Mais la concurrence vient également de France. En effet, selon nos informations, l’Olympique de Marseille est également attentif à ce dossier. L’OM recherche activement de nouveaux joueurs, à presque tous les postes, pour donner un maximum de solutions à son futur entraîneur Roberto De Zerbi. Surtout, il se prépare aussi à d’éventuels départs dans son entrejeu (Veretout ?, Kondogbia ?), outre celui prévu de Pape Gueye et la fin du prêt de Jean Onana. Par ailleurs, l’AS Monaco a aussi pris quelques renseignements sur le joueur.

L’opportunité de recruter un joueur muni d’une grosse expérience est belle. Avec 261 matches (15 buts) toutes compétitions confondues avec les Foxes (dont 192 de Premier League), Ndidi est une valeur sûre sur la scène européenne. Les clubs français auront-ils l’occasion de concrétiser leur intérêt face à la rude concurrence ?