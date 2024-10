Italie : Guglielmo Vicario veut jouer un sale tour à Gigio Donnarumma

Titulaire indiscutable à Tottenham, Guglielmo Vicario aspire à de grandes ambitions du côté de la sélection italienne. Si Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui le capitaine de la Squadra Azzurra et que son statut semble indéboulonnable, le gardien de 27 ans compte mettre toutes les chances de son côté pour s’imposer en équipe nationale et lui ravir sa place. Dans un entretien pour Vivo Azzurro TV, l’ancien gardien d’Empoli espère pouvoir participer aux prochaines échéances de l’Italie et, si possible, y jouer un rôle décisif.

« L’équipe nationale, c’est le rêve d’un enfant qui grandit, c’est beau de parcourir l’Europe et le monde avec le bouclier de l’Italie sur la poitrine. J’espère continuer à faire partie de ce groupe et participer à la Coupe du monde 2026. J’aimerais pouvoir comparer la joie d’une parade à celle d’un but. Pour moi, c’est le cas, surtout quand on le fait à un moment délicat en sauvant un résultat décisif », a-t-il indiqué. Pour aller aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il faudra d’abord que l’Italie se qualifie, ce qu’elle n’a pas réussi à faire lors des deux dernières éditions (2018 et 2022).