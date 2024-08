Aaron Boupendza a la cote en Grèce et en Turquie

Actuellement du côté de Cincinnati en Major League Soccer, l’attaquant gabonais Aaron Boupendza (27 ans) évolue au sein du dauphin de la Conférence Est derrière l’Inter Miami de Lionel Messi. Ancien joueur de Pau, Tours et des Girondins de Bordeaux, il avait notamment brillé à Hatayspor en Turquie (22 buts en 38 matches) et à Al-Shabab (11 buts en 17 matches) en Arabie saoudite. Alors que son contrat court jusqu’en décembre 2025 avec la franchise de l’Ohio, un départ cet été semble possible.

Disposant d’offre en Turquie où son passage a été réussi, il est dans le viseur notamment de Kasimpasa et de Göztepe. Il a aussi reçu des approches venant d’Arabie saoudite et de Grèce avec deux cadors du championnnat avec l’AEK Athènes et le PAOK Salonique. Les discussions se poursuivent actuellement et pourraient déboucher très prochainement. Un prêt est à l’étude dans l’immédiat.