Les étonnantes justifications de Thiago Motta après l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions

Le football italien ne gardera pas un bon souvenir de ces barrages de Ligue des Champions. Les trois surprises de ce tour sont toutes venues de l’élimination de ses représentants. Après l’Atalanta et l’AC Milan mardi face à Bruges et Feyenoord, ce fut au tour de la Juventus de passer à la trappe hier soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. La Vieille Dame n’a pas su conserver son court avantage du match aller (2-1) et a fini par abdiquer après prolongation (3-1). Elle laisse l’Inter comme seul club transalpin dans cette compétition.

Forcément, la déception était immense après le coup de sifflet final pour Thiago Motta et ses hommes, terrassés par un but de Flamingo à la 98e minute. Dans cette prolongation, les Bianconeri n’ont jamais vraiment eu l’opportunité de revenir face à une équipe néerlandaise joueuse mais aussi sérieuse jusqu’au bout. «Ce n’est pas vrai que le PSV voulait se qualifier plus que nous. Après notre égalisation (de Weah à la 63e), ils ont poussé plus fort et ont été supérieurs», reconnaissait l’entraîneur turinois en conférence de presse d’après match.

Thiago Motta : «le PSV mérite de passer au tour suivant»

«Nous avons également eu des situations, c’était un match très ouvert mais nous avons eu du mal» poursuivait l’ancien milieu de terrain du PSG face aux médias. Visiblement, la tension était palpable dans le vestiaire, Manuel Locatelli, titulaire et capitaine sur la pelouse d’Eindhoven, estimant que son équipe avait tout gâché. «Non, ce n’est pas vrai, nous avons essayé mais nous n’avons pas réussi à être meilleurs qu’eux. Le PSV mérite de passer au tour suivant. Je referais la même chose si je pouvais, j’en suis convaincu», répondait Thiago Motta.

Ce dernier a aussi regretté les blessés et la malchance qui a dominé son équipe. «Renato Veiga était blessé, Koopmeiners avait de la fièvre et ne se sentait pas bien ce matin (mercredi). Cambiaso m’a également demandé d’être remplacé car il ne se sentait pas bien. Les autres sont venus sur le terrain pour aider l’équipe, mais nous n’avons pas pu le faire ce soir». Alors que la victoire contre l’Inter le week-end dernier l’avait requinqué, la Juventus voit sa saison se finir dès février sur la scène européenne. «Ça fait mal, mais cela fait partie du travail.»