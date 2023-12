LOSC - PSG : le soulagement du buteur Jonathan David

Remplaçant au coup d’envoi de LOSC - PSG ce dimanche, Jonathan David a donné la meilleure des réponses à son entraîneur Paulo Fonseca. Entré en cours de jeu à la 81e minute, l’attaquant canadien n’a eu besoin que de 10 minutes pour doucher les ardeurs parisiennes, et offrir le point du match nul à son équipe sur le gong (1-1). Présent au micro de Prime Video après la rencontre, l’attaquant de 23 ans a fait part de son soulagement après des dernières semaines compliquées.

La suite après cette publicité

«Si j’ai vécu cinq premiers mois difficiles cette saison ? Oui, bien sûr, a confié l’ancien joueur de La Gantoise. La saison dernière était quasiment pleine pour moi, et là je ne commence pas comme j’en avais forcément envie, même si l’équipe joue bien. Marquer ça me manquait mais j’ai connu ces périodes-là, il faut être dur mentalement et bosser à l’entrainement. Je me disais que ça allait venir à un moment car on a une équipe qui joue bien et que j’aurai forcément des opportunités. Les buts, c’est comme le ketchup quand ça commence à sortir du tube.»