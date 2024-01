RC Lens : Franck Haise vole au secours d’Elye Wahi

Ce dimanche, Lens a reçu Monaco à l’occasion d’un 32e de finale épique entre les deux cadors de Ligue 1. Et au terme d’une séance de tirs au but épique, ce sont finalement les Monégasques qui ont su tirer leur épingle du jeu. Incapables de faire la différence lors du temps réglementaire, les Sang et Or font donc face à une nouvelle déconvenue après une première partie de saison mitigée. Recruté pour 30 millions d’euros cet été en provenance de Montpellier, Elye Wahi tâtonne toujours.

Seulement auteur de quatre réalisations cette saison, le buteur de 21 ans n’a pas marqué ce dimanche et sa sortie a été escortée par des sifflets soutenus qui sont descendus des travées de Bollaert. Après la rencontre, Franck Haise a fustigé les détracteurs du natif de Courcouronnes : «on se parle régulièrement avec Elye. Le message à ceux qui sifflent : s’ils pensent que siffler un jeune joueur est la meilleure manière pour lui donner de la confiance et le rendre fort… ils ne sont pas très intelligents.»