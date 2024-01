Coupe de France : l’OL et l’OM évitent le piège, Monaco vient à bout de Lens, Le Havre et Rennes assurent

Avant les entrées en lice du Toulouse FC, vainqueur de la dernière édition, et du Paris Saint-Germain, qui a soulevé récemment le Trophée des Champions, la Coupe de France reprenait ses droits ce dimanche après-midi avec les 32es de finale et plusieurs équipes de l’élite au programme, avec un choc entre le RC Lens et l’AS Monaco, tandis que quatre autres formations affrontaient des équipes de divisions inférieures : le Stade Rennais et Le Havre croisaient le fer contre des pensionnaires de Ligue 2 (respectivement Guingamp et Caen), l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Pontarlier (N2) et enfin l’Olympique de Marseille à Thionville (N3).

On débute ce petit tour de France par Bollaert, avec un choc entre Sang-et-Or et Asémistes, deux équipes de haut tableau en L1. Les visiteurs démarraient très bien cette rencontre avec l’ouverture du score de Wissam Ben Yedder après seulement 33 secondes de jeu (0-1, 1e). Si Maghnes Akliouche faisait le break après le premier quart d’heure (0-2, 31e), le club du Rocher voyait la formation artésienne ne pas manquer de ressources et revenir avant le retour au vestiaires grâce à Faitout Maouassa (1-2, 43e), avant de voir l’indéboulonnable Florian Sotoca remettre les compteurs à zéro après l’heure de jeu (2-2, 63e). Dos à dos après 90 minutes, les 22 acteurs se départageaient alors aux tirs au but. Après un début de séance marqué par de nombreux arrêts/ratés, Monaco se qualifiait finalement sur une ultime tentative transformée par Magassa (2-2, 6 tab à 5).

L’OM et l’OL assurent

De l’autre côté, au stade Saint-Symphorien, les Lusitanos de la Moselle recevaient des Olympiens amoindris par la CAN 2023. Les hommes de Gennaro Gattuso n’étaient pas si convaincants face à un bloc bleu ciel solide et opérant en contre-attaque pour surprendre l’arrière-garde olympienne. Finalement, la solution venait après l’heure de jeu du pied de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ajustait le gardien adverse, Theo Junke, d’un joli ballon lobé (1-0, 62e). Le Gabonais était même proche de doubler la mise avec le même geste, mais cette fois, le ballon fuyait le cadre de peu (71e). Un petit succès suffisant pour les Marseillais avant la réception de Strasbourg en Ligue 1 vendredi prochain.

De son côté, son rival lyonnais était également en déplacement dans le Doubs. Profitant d’un onze compétitif, l’équipe de Pierre Sage, tout comme les Phocéens, avait du mal à trouver la faille offensivement, mais ce n’était sans compter sur son meneur Rayan Cherki. Après un but refusé en raison d’une position illicite d’Alexandre Lacazette, l’international Espoir tricolore débloquait la marque avant la pause après un joli mouvement collectif (1-0, 45e). Au retour des vestiaires, Ainsley Maitland-Niles puis Lacazette confirmaient l’ascendant rhodanien et assuraient la qualification en huitième de finale de la compétition.

Les résultats complets du multiplex de 14h30

Pontarlier 0-3 O. Lyonnais : Cherki (45e), Maitland-Niles (52e), Lacazette (57e)

Guingamp 0-2 Rennes : Kalimuendo (45e, 57e)

Le Havre 2-1 Caen : Joujou (16e), Kuzayev (43e) / Kyeremeh (26e)

Lens 2-2, 5 tab à 6 Monaco : Maouassa (43e), Sotoca (63e) / Ben Yedder (1e), Akliouche (21e)

Thionville 0-1 O. de Marseille : Aubameyang (62e)