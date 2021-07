Kelvin Amian arrive à la Spezia

Le FC Toulouse a échoué une fois en barrage pour monter en Ligue 1 puis une seconde fois en espérant que les Girondins de Bordeaux et/ou le SCO Angers allait être rétrogradé dans les divisions inférieures par la DNCG. Finalement il n'en est rien et les Toulousains restent en Ligue 2. Par conséquent, ils doivent se séparer de certains joueurs, c'est le cas de Kelvin Amian (23 ans), qui vient de signer à la Spezia.

« Kelvin Amian est un nouveau joueur de Spezia Calcio. Le défenseur français arrive définitivement du FC Toulouse, et a signé un accord de cinq ans avec le club de la via Melara. Parmi les meilleurs espoirs de la scène française et européenne, Kelvin Amian est désormais prêt à briller avec le maillot des Aigles ! Bienvenue Kelvin ! », peut-on lire sur le site internet du club italien.