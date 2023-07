Qui est Arnau Tenas, le nouveau gardien de but du PSG ?

La suite après cette publicité

Après plusieurs noms sortis dans les presses espagnoles et françaises pour amener un nouveau concurrent au poste de gardien de but, le Paris Saint-Germain s’est finalement tourné vers un joueur libre de tout contrat, en la personne d’Arnau Tenas, arrivé gratuitement après treize ans passés au FC Barcelone, entre la Masia, les U19 (14 matches, 20 buts encaissés, 3 clean-sheets) et l’équipe réserve (58 m., 59 b.e., 22 c-s.). Il s’engage pour les trois prochaines saisons avec le club de la capitale.

Attendu comme le successeur de Ter Stegen…

Malgré ses quatre ans au sein du Barça B (devenu aujourd’hui le Barça Atletic), le natif de Vic (province de Barcelone) n’aura jamais eu l’occasion de défendre le maillot blaugrana en équipe première, devant se contenter de présences sur les feuilles de match, la première datant d’octobre 2019, sous la houlette d’Ernesto Valverde. Et alors qu’une prolongation était pourtant prévue par Joan Laporta, le club catalan a laissé son portier de 22 ans rejoindre la capitale française gratuitement cet été, et ce malgré une option de prolongation…

Attendu comme l’héritier de Marc-André ter Stegen par les supporters du FC Barcelone, Arnau Tenas n’aura finalement jamais réussi à s’imposer comme son homologue Iñaki Peña, qui aura pu profiter de temps de jeu la saison passée. Depuis la fin de son bail avec les champions d’Espagne en titre, le dernier rempart espagnol avait l’occasion de signer à Las Palmas (D2), promu en Liga cette saison, ce qui lui aurait permis d’avoir le statut de titulaire. Il aura finalement préféré l’option PSG, où il pourra côtoyer le football européen, comme il l’a déjà fait à Barcelone.

Le profil type du gardien moderne

Avec cette arrivée, l’entraîneur du Paris Saint-Germain profite d’un gardien avec de la personnalité, dans le vestiaire comme dans son jeu. Comme tout gardien formé à la Masia, Arnau Tenas se distingue par une aisance balle au pied et une qualité de relance, deux atouts qui plaisent au coach parisien, réputé pour prôner un jeu construit depuis le dernier rempart. A ceux-ci s’ajoutent un réflexe au-dessus de la moyenne et une capacité à s’étendre malgré son gabarit moyen pour un portier (1m85).

De quoi profiter à Luis Enrique, qui ne ferait pas vraiment confiance à Keylor Navas, sur le départ, et qui reste dans le flou quant à la carrière de Sergio Rico, toujours incertaine après son accident à cheval. S’il n’est attendu que pour occuper le poste de doublure de Gianluigi Donnarumma, l’international Espoirs (14 sélections), finaliste du dernier Euro avec la Rojita (vaincue par l’Angleterre), peut aussi apporter dans un vestiaire par son caractère et son leadership, ayant porté le brassard de capitaine la saison passée en D3 espagnole.