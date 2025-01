Nantes : Antoine Kombouaré déserte encore la conférence de presse

Jeudi, lors de la présentation d’Anthony Lopes au FC Nantes, Antoine Kombouaré avait annoncé ne plus vouloir parler à la presse. Il avait justifié son choix expliquant ne pas avoir digéré les rumeurs lancées sur un possible départ alors qu’il a finalement été maintenu par Waldemar Kita. Et surtout l’absence de mea-culpa des journalistes ayant annoncé son départ de manière certaine.

Ce samedi, après le match nul de son équipe face à Lille (1-1), l’ancien coach du PSG a récidivé avec une apparition express. «Quand on se trompe, on le dit, on fait un mea-culpa. Ca n’a pas été le cas donc je vais jusqu’au bout de ma démarche. Aujourd’hui, je ne parle pas. Par contre, la semaine prochaine, si je suis encore l’entraîneur du FC Nantes face à Monaco, c’est fini, on passera à autre chose», a-t-il lancé. Son boycott devrait donc prendre fin lors de la prochaine journée…