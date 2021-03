Qualifs CdM 2022 : l'Allemagne fait le boulot en Roumanie, l'Italie s'impose face à la Bulgarie, la Pologne remercie Lewandowski

Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se terminait ce dimanche soir avec dix matches au programme à partir de 21h. A l'Arena Națională de Bucarest, l'équipe de Joachim Löw voulait enchaîner après sa victoire face à l'Islande (3-0) en milieu de semaine. Mais pour cela, il fallait battre cette formation roumaine, qui comptait également trois points dans le groupe J grâce à son succès contre la Macédoine du Nord (3-2). La Mannschaft se présentait en 4-3-3 avec un joli trio Sané-Gnabry-Havertz devant. En face, Keseru était à la pointe du 4-2-3-1.

Dominateurs, les Allemands prenaient les devants après le quart d'heure de jeu puisque Gnabry, bien servi en retrait par Havertz, finissait le travail du droit (17e, 0-1). Les Roumains avaient du mal à réagir et la barre transversale sauvait même les locaux sur une tentative déviée de Kimmich (20e). Finalement, Marin se procurait la première occasion de son équipe mais Neuer ne tremblait pas vraiment (27e). L'Allemagne, en totale maîtrise, était alors devant à la pause.

L'Italie et la Pologne assurent, carton de la Macédoine du Nord

Au retour des vestiaires, les Allemands continuaient leur travail pour maquer ce but du break si précieux. Cependant, la Roumanie ne craquait pas une nouvelle fois. Pourtant, les hommes de Joachim Löw enchaînaient les tentatives avec Goretzka (50e), Gündogan (60e) ou encore Werner (80e) mais Nita réalisait des prouesses dans ses cages. Au terme d'un match globalement maîtrisé mais avec une fin de match difficile, les Allemands s'imposaient sur la plus petite des marges et prenaient dans le même temps la tête de la poule J.

Dans les autres rencontres du jour, l'Italie avait rendez-vous avec la Bulgarie à Sofia. Il a fallu un penalty de Belotti avant la mi-temps (43e) pour débloquer cette rencontre. Ensuite, Locatelli a assuré la victoire aux siens (83e, 2-0). Accrochée par la Hongrie il y a quelques jours (3-3), la Pologne devait elle réagir lors de la réception d'Andorre. Double buteur, Lewandowski a porté son équipe avant un dernier but de Swiderski (3-0). A noter également la large victoire de la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein (5-0).

Les résultats de 20h45 :

Groupe B

Kosovo 0-3 Suède : Augustinsson (12e), Isak (35e), Larsson (70e s.p)

Groupe C

Bulgarie 0- 2 Italie : Belotti (43e s.p), Locatelli (83e)

Suisse 1-0 Lituanie : Shaqiri (2e)

Groupe D

Ukraine 1-1 Finlande : Moraes (80e) ; Pukki (89e s.p)

Groupe F

Autriche 3 -1 Iles Féroé : Dragovic (30e), Baumgartner (37e), Kalajdzic (44e) ; Nattestad (19e)

Israël 1-1 Ecosse : Peretz (44e) ; Fraser (56e)

Groupe I

Pologne 3 -0 Andorre : Lewandowski (30e, 55e), Swiderski (88e)

Saint-Marin 0-3 Hongrie : Szalai (13e s.p), Sallai (71e), Nikolics (88e s.p)

Groupe J

Macédoine du Nord 5 -0 Liechtenstein : Bardhi (7e), Trajkovski (51e, 54e), Elmas (62e), Nestorovski (82e s.p)

Roumanie 0-1 Allemagne : Gnabry (17e)

Le point complet sur les groupes de la zone Europe ici.