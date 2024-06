Dani Carvajal voit grand pour le Real Madrid avec l’arrivée de Kylian Mbappé

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, le Real Madrid a de nouveau impressionné cette saison. Malgré un effectif remanié, notamment par le départ de Karim Benzema et l’arrivée de Jude Bellingham, les Merengues se sont rapidement imposés comme l’un des principaux favoris dans toutes les compétitions. L’année prochaine, la Casa Blanca sera encore plus forte avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Dani Carvajal voit l’arrivée du Français comme quelque chose de grand pour son club.

« Un joueur de son envergure va nous apporter beaucoup ; et je pense que porter notre maillot, qui s’entourera de très bons joueurs, fera de nous des candidats à tout à nouveau. J’espère que c’est le cas et que nous continuerons à gagner des titres », a-t-il déclaré au journal madrilène AS.