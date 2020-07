Monaco creuse une nouvelle piste signée Niko Kovac

L'AS Monaco est en reconstruction. La direction du club de la Principauté a choisi, à la surprise générale, de remercier Robert Moreno pour installer Niko Kovac. Le technicien croate, choix du nouveau directeur sportif Paul Mitchell, est arrivé plein d'ambitions, faisant confiance à l'équipe en place pour lui offrir les joueurs qu'il attend.

La suite après cette publicité

Et depuis quelques jours, les médias allemands avancent que plusieurs joueurs passés ou toujours en Bundesliga figurent dans le viseur de Kovac et Mitchell. Luka Jovic et Filip Kostic, internationaux serbes que l'entraîneur a bien connus à l'Eintracht Francfort, ont ainsi été annoncés dans le viseur du club du Rocher.

Un Wolf dans le moteur ?

Ce vendredi, Bild dévoile une nouvelle cible pour l'ASM. Il s'agit de Marius Wolf. Le milieu offensif droitier de 25 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2023, sort d'une saison correcte en prêt au Hertha Berlin (21 apparitions, 1 but et 3 passes décisives).

Kovac l'avait bien connu à Francfort, en 2017/18, lorsqu'il s'était révélé au grand public (5 buts en 28 apparitions en Bundelisga). Rapide et puissant, le natif de Coburg est un gros travailleur. Le BVB ne semble plus compter sur lui et le Hertha a choisi de ne pas lever l'option d'achat jugée trop élevée (20 M€). Une aubaine pour Monaco ?