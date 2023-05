Real Madrid : l’impressionnant record de précocité d’Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga a déjà terminé le jeu en club. Vainqueur de la Coupe du Roi samedi, après la victoire décrochée par le Real Madrid en finale face à Osasuna (2-1), l’international français a ajouté à son armoire à trophée le dernier titre qu’il était en mesure de décrocher avec son club.

La suite après cette publicité

Une performance majuscule pour un joueur âgé de seulement 20 ans, déterminant dans les sacres de son équipe notamment en Ligue des Champions la saison dernière, et surtout arrivé au club il y a 21 mois. En cumulant un 6e trophée depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l’ancien Rennais est par ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club madrilène à réaliser cette performance, devançant un certain… Iker Casillas. Lui non plus, on ne lui parle pas d’âge.

À lire

Mercato : le Real Madrid a choisi ses 4 recrues estivales