Coupe du Roi : le Real Madrid triomphe contre Osasuna

Largué en Championnat, le Real Madrid devait sauver saison en remportant la Coupe du Roi, contre Osasuna, ce samedi. avant une demi-finale de Ligue des Champions à jouer, contre Manchester City. Et pour cette finale, les Merengues démarraient évidemment avec leur équipe type et l’attaque Vinicius Jr-Benzema-Rodrygo. En face, le club basé à Pampelune voulait gâcher la fête et s’offrir le premier titre de son histoire, après une finale perdue en 2005.

La suite après cette publicité

L’entame de match ne pouvait pas être plus parfaite pour les Madrilènes, qui ouvraient le score grâce à Rodrygo, servi en retrait après un festival de Vinicius Jr., dans une forme plus qu’excellente en ce moment (1-0, 2e). Et alors qu’on s’attendait à un festival de la part des hommes d’Ancelotti, Osasuna a tout fait pour revenir au score. Mais Courtois se montrait décisif (8e), alors que Torro manquait complètement l’égalisation (15e). Avant que Carvajal ne sauve le Real Madrid (26e).

À lire

Real-Osasuna : un incendie dans les tribunes pendant la finale de la Coupe du Roi

Vinicius Jr. et Rodrygo décisifs

Après une première période animée à La Cartuja, le Real Madrid était devant, mais pas encore à l’abri. Et Osasuna continuait de pousser. Après un centre d’Abde contré par la tête de Carvajal, Torro était à la réception du ballon et pouvait égaliser pour le club Gorritxoak (1-1, 58e). En difficulté après l’égalisation, le Real Madrid devait s’en remettre à Vinicius Jr. Après un nouveau débordement du Brésilien, Kroos pouvait reprendre de volée… déviée sur Rodrygo, qui pouvait s’offrir le doublé pour redonner l’avantage aux Merengues (2-1, 70e).

La suite après cette publicité

Osasuna a ensuite craqué et ne parvenait plus à mettre le pied sur le ballon dans la fin de partie, mais il fallait tout de même un dernier sauvetage immense de Carvajal pour sauver le sacre (90e+5). Le Real Madrid pouvait alors tranquillement s’imposer et aller chercher la 20e Coupe d’Espagne de son histoire, après une finale de Supercoupe d’Espagne perdue contre le FC Barcelone et un titre de Champion d’Espagne presque impossible à aller chercher. En revanche, Osasuna s’incline après un bon parcours réalisé et n’a plus rien à jouer en Liga, étant donné que le club de Pampelune est déjà maintenu.