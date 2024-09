Le gros défaut du PSG que Luis Enrique ne veut pas corriger

Luis Enrique a entamé sa 2e saison avec le PSG. Malgré quelques ratés la saison passée, l’Espagnol est parvenu à se mettre tout le monde dans la poche, la direction, le vestiaire et les supporters. La gestion du cas Mbappé l’an passé ne l’a pas vraiment gêné. Il n’est pas là pour faire des états d’âme. Il s’est plutôt attelé à manager son groupe et mettre en place ses idées de jeu : contrôle du ballon, polyvalence des hommes, etc.

Il y a en revanche un secteur que l’Asturien néglige volontairement, ce sont les coups de pied arrêtés. Autrefois arme fatale du PSG, sous Laurent Blanc et Unai Emery notamment, le club de la capitale est beaucoup moins performant dans ce secteur depuis dès mois, et ce, dans les deux surfaces. Il y a une raison essentielle à cela. Il n’y a quasiment aucun travail dans ce domaine à l’entraînement depuis la venue de Luis Enrique.

Aucun adjoint ne travaille ce domaine en particulier

Déjà un défaut l’an passé, on l’avait notamment vu lors des doubles confrontations face au FC Barcelone et contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le PSG a de nouveau souffert, notamment sur coups de pied arrêtés défensifs, en ce début de saison. Lors de la première journée (victoire 3-1), le but havrais est venu de cette situation. Face à Montpellier la semaine suivante, et ce malgré la fessée au MHSC (6-0), les Parisiens n’ont toujours pas rassuré.

L’entraîneur le reconnaît lui-même que son équipe n’est pas spécialement construite pour briller dans ces phases arrêtées, d’autant plus avec les ventes tardives cet été de Danilo Pereira et de Manuel Ugarte. «C’est évident que notre équipe n’est pas très grande physiquement», reconnait Luis Enrique. Il n’a pas non plus attribué de spécifique à un adjoint pour travailler ce défaut, comme le faisait un Zoumana Camara par le passé. C’est peut-être train de changer néanmoins. L’Equipe rapporte que ce domaine avait été étudié de près avant le match face à Lille, une équipe particulièrement forte sur cette phase de jeu.

