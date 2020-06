Melbourne Victory : Ola Toivonen quitte le club

Clap de fin pour Ola Toivonen au Melbourne Victory. L'attaquant de 33 ans (12 buts en 22 matches toute compétitions confondues cette saison) évoluait depuis deux ans au club et quitte l'Australie avant la fin de l'exercice actuel. Le Melbourne Victory l'a officialisé dans un communiqué. Dans celui-ci, le Suédois a fait de chaleureux adieux au club, à tous les employés, aux fans et à ses désormais ex-coéquipiers.

« J'ai vraiment apprécié mon séjour à Melbourne Victory. Je tiens à remercier les membres et les fans qui créent une atmosphère spéciale, à domicile et à l'extérieur, et j'ai vraiment apprécié marquer des buts et célébrer avec vous après nos victoires. Enfin, je tiens à remercier mes coéquipiers et tous ceux qui travaillent au club, tout le personnel de football, le personnel administratif et le conseil d'administration », a-t-il déclaré. « Le moment est venu de retourner en Europe », ajoute-t-il également. L'ancien joueur du Stade Rennais et du Toulouse FC était annoncé ces dernières semaines du côté du Malmö FF, club pour lequel il a joué entre 2007 et 2009.