Équipe de France : la réaction de Karim Benzema après son forfait pour le Mondial

L'Equipe de France va devoir se passer de Karim Benzema pour l'ensemble de la Coupe du Monde. Après les forfaits de N’Golo Kanté, Paul Pogba ou bien encore Presnel Kimpembe, le Merengue s'ajoute à la longue liste des blessés qui devront regarder la compétition sans pouvoir y participer. Une véritable torture pour ces compétiteurs dans l'âme. En effet, l'attaquant madrilène a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde avant même que cette dernière n'ait commencée. Après avoir passé des examens ce samedi soir à l’hôpital Aspetar de Doha, le Français est sorti en boitant la tête basse.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, la Fédération française de football a confirmé la terrible nouvelle, que tout le monde redoutait. Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l'international tricolore (97 sélections pour 37 réalisations) est contraint de renoncer à participer à ce Mondial au Qatar. Une bien triste nouvelle pour pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, mais aussi et surtout pour le joueur qui n'a pas participé à la précédente campagne victorieuse en Russie en 2018. Le Nueve s'est d'ailleurs exprimé sur son compte Instagram afin de clarifier la situation.

« Il ne s'agit pas d'abandonner »

En effet, surement très touché par cette blessure de dernière minute, même si son état physique était encore entouré d'un certain voile mystérieux, Karim Benzema a tenu à communiquer après l'annonce de son forfait pour remettre les choses au clair. Il ne s'agit en aucun cas d'un abandon mais plutôt d'un choix, très difficile, afin d'aider les Bleus. «De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien», a confié l'attaquant du Real Madrid.

L'un des meilleurs éléments du secteur offensif de l'Equipe de France, et accessoirement Ballon d'Or 2022, se retrouve sur la touche la veille du match inaugural de ce Mondial. Didier Deschamps et la Fédération française de football ont jusqu'à lundi pour communiquer le nom du remplaçant de Karim Benzema. Ce dernier aura la lourde tâche de tenter de faire oublier le forfait du Madrilène. Dans tous les cas, malgré un groupe largement diminué par les blessures de ses cadres, l'Equipe de France va devoir s'extirper du groupe D et pour cela, les Bleus devront faire un résultat dès mardi face à l'Australie pour leur entrée en lice.