N2 : Bordeaux nouveau leader après sa victoire contre Dinan-Léhon

C’était peut-être le tournant de la saison de National 2 qui se jouait ce samedi après-midi. En course pour la montée, Bordeaux recevait sur sa pelouse le club de Dinan-Léhon 11e au classement. À plus de 10 points de la première place il y a encore quelques semaines, la formation de Bruno Irles avait l’occasion, pour la première fois de la saison, de prendre la tête du classement en cas de victoire. Devant, l’US Saint-Malo a commencé à s’écrouler petit à petit et a connu une énorme désillusion vendredi soir. Devant à la 88e minutes, Saint-Malo a concédé deux buts dans le temps additionnel et a donc encaissé une nouvelle défaite.

Bordeaux n’avait donc pas le droit à l’erreur pour saisir sa chance. Et le club au scapulaire peut exulter ce soir après un précieux succès sans trembler 3-1. La dernière recrue Etienne Beugre avait ouvert le score avant que le capitaine Cédric Yambéré ne fasse le break dans la foulée. Au retour des vestiaires, Yanis Merdji a scellé la victoire des siens. Si Dinan-Léhon a réduit la marque, Bordeaux a bien pris les trois points qui permettent au club d’être enfin leader de sa poule et donc d’être provisoirement en National la saison prochaine. Il va désormais falloir tenir la cadence avec 5 succès de rang en championnat.