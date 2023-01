Le Bayern Munich explique le choix Yann Sommer

La suite après cette publicité

Après la grave blessure au ski de Manuel Neuer (36 ans), le Bayern Munich a dû réagir. Les Allemands ont pris leur temps avant de finalement opter pour Yann Sommer, portier expérimenté de 34 ans et qui connaît parfaitement la Bundesliga. Interrogé par le site officiel du club allemand, Hasan Salihamidžić , directeur sportif du Bayern, a confié : «après l’absence de Manuel, il fallait réagir. Nous avons de grands objectifs cette saison que nous voulons atteindre et c’est pourquoi nous avons embauché Yann Sommer, qui, selon nous, est l’un des meilleurs gardiens d’Europe. Yann est gardien de l’équipe nationale suisse depuis de nombreuses années, a une expérience de la Ligue des champions, est un gardien qui joue et s’intègre très bien dans notre équipe avec son ambition et son caractère. Je tiens à remercier le Borussia Mönchengladbach pour les négociations constructives.»

Même son de cloche du côté du PDG Oliver Kahn. «Yann Sommer est un renfort précieux pour nous car il a beaucoup d’expérience internationale et connaît également la Bundesliga depuis de nombreuses années. Il a tout ce qu’il faut pour contribuer immédiatement à notre succès. Nous sommes sûrs que nous pourrons atteindre nos objectifs avec Yann Sommer.» Une grande confiance dont le portier suisse devra se montrer digne pour mener les Allemands vers les sommets.

