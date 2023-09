PSG : le décryptage tactique de Marco Asensio sur Luis Enrique

La suite après cette publicité

Dans l’émission Football Show, diffusée sur beIN Sport, le milieu offensif espagnol Marco Asensio (27 ans) est revenu sur les méthodes de l’entraîneur espagnol Luis Enrique : «C’est très intense pour nous, c’est un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs mais quand on voit le groupe, on colle à sa vision du jeu. Un jeu offensif, basé sur la possession, on veut tout le temps attaquer. C’est un entraîneur qui veut toujours qu’on ait le ballon, qui veut qu’on le récupère absolument quand on ne l’a pas, avec une pression forte, très haute dans le camp adverse», a alors affirmé l’international espagnol.

Il a ensuite poursuivi sur sa place et son rôle dans ce système signé Luis Enrique. La polyvalence d’Asensio est plus que précieuse selon le principal intéressé : «Je joue où me place l’entraîneur mais dans l’axe, je me sens très bien. Avec les ailiers très haut, je peux redescendre chercher le ballon, j’aime participer et aider un peu plus l’équipe. Que ce soit à droite, devant ou au milieu, je me place ou je me sens le plus à l’aise, mais j’aime redescendre pour recevoir le ballon, lancer des contres, aider l’équipe à sortir de la pression. C’est une bonne position pour moi»