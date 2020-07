Dortmund dévoile un maillot third original

Après un maillot domicile qui avait déjà fait jaser certains fans, la tenue third du Borussia Dortmund risque aussi de faire parler d'elle.

La suite après cette publicité

Puma, l'équipementier du club, a décidé de concocter un maillot third avec des petits pixels gris et jaunes sur un fond blanc surprenant.

À noter le col jaune et la présence du sponsor "Evonik" tandis que celui du maillot domicile, qui est toujours disponible sur la boutique de notre partenaire Foot.fr, est "1&1". Ce maillot third sera porté uniquement par les partenaires d'Erling Haaland lors des matches de Ligue des champions et de DFB Pokal.