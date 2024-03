Christophe Dugarry et Jérôme Rothen fracassent Gerard Piqué

Après l’incroyable succès de sa Kings League, Gerard Piqué lance désormais la Kings World Cup, compétition où des sélections composées de streamers, anciens pros et lambdas de chaque pays vont s’affronter, avec des formats et des règles bien spécifiques. Derrière tout ça, il y a la volonté de l’ancien joueur du Barça de rendre ces formats plus attirants que le foot traditionnel pour les jeunes audiences. A plusieurs reprises, Piqué a ainsi expliqué qu’il faut du changement dans le foot actuel pour pouvoir rivaliser avec les autres sources de divertissement.

Ce qui visiblement ne plaît pas à Christophe Dugarry ni à Jérôme Rothen, comme l’ont fait savoir les deux hommes à l’antenne de RMC Sport. « Il ne faut pas se voiler la face, il fait ça pour gagner de l’argent. Il a le droit. Mais qu’il n’appelle pas ça du football. Il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés. […] Ne compare pas ce que tu mets en place avec ta Coupe du Monde ou je sais pas quoi avec du football. Il crache dans la soupe. N’appelle pas ça du foot monsieur Piqué », a expliqué l’ancien parisien. « Il nous prend pour des imbéciles. Piqué est en train de m’expliquer que les jeunes ont du mal à se concentrer pendant 90 minutes. Si tu veux faire un truc pour les jeunes, proposes-leur un truc qui les aidera à se concentrer. Il ne fait pas ça pour le foot, mais pour le portefeuille », a pour sa part lancé le Marseillais. Nul doute que Piqué ne dormira pas cette nuit.