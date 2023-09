Un ancien espoir du football anglais est décédé

Le football anglais pleure la disparition de Ben Cull. Considéré comme un joueur prometteur lors de son passage à l’académie de Southampton, l’ancien espoir anglais est mort des suites d’un cancer à l’âge de 24 ans, comme l’a annoncé la formation du sud de l’Angleterre ce samedi. Depuis 2017, Ben Cull souffrait d’une tumeur osseuse plus communément appelée sarcome d’Ewing dans le jargon médical et avait été contraint de mettre, prématurément, un terme à sa carrière.

«Les compétences de Ben sur le terrain étaient complétées par son attitude fantastique et sa détermination en dehors. Les pensées des membres du club vont à la famille de Ben, à ses amis et à sa partenaire Daisy en cette période extrêmement difficile», peut-on lire au sein du communiqué des Saints qui précise au passage qu’une minute d’applaudissements à la mémoire de Ben Cull sera respectée à l’occasion du match entre Southampton et Ipswich Town, mardi 19 septembre au St Mary’s Stadium.