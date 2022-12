Grêmio : les détails du contrat de Luis Suarez dévoilés

La suite après cette publicité

Plus les heures passent, plus ce n’est plus une histoire de rumeur entre Luis Suarez (35 ans) et le Grêmio. En effet, cela devient de plus en plus concret, à tel point que le quotidien espagnol Sport, a détaillé les modalités du contrat, qu’"El Pistolero" signerait avec le club brésilien, pour la probable dernière expérience de sa belle carrière.

Il toucherait un salaire d’environ 250 000 euros avec les primes, pour les deux prochaines saisons. Ce qui ferait de l’ancien buteur de Barça, l’un des joueurs les mieux payé du pays auriverde. Le Grêmio veut créer une équipe compétitive avec Luis Suarez en rampe de lancement.

